Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4 по буллитам). 29-летний нападающий «Миннесоты» набрал очки в 14-й встрече подряд и повторил собственный клубный рекорд, установленный в 2022 году.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Дважды помог «Миннесоте» выйти вперёд

Оба очка Капризов набрал во втором периоде. Сначала с его передачи Мэтт Болди открыл счёт, а после ответной шайбы Марко Росси россиянин помог отличиться Джареду Сперджену.

За 1:58 до конца третьего периода Ник Фолиньо снова вывел «Миннесоту» вперёд, но Росси сравнял счёт через 35 секунд, а в серии буллитов победил «Ванкувер» — 4:3. «Уайлд» прервали серию из пяти побед, но при этом команда набрала очки уже в 14-м матче подряд — столько же длится и серия Капризова.

За те же 14 игр Капризов набрал на семь очков больше, чем в 2022-м

В нынешней серии у Капризова 28 очков (7+21) против 21 (9+12) на том самом рекордном отрезке в сезоне-2022/23. За последние пять матчей россиянин отдал 12 голевых передач, в том числе по три против «Торонто» и «Нэшвилла», и в Ванкувере побил ещё один личный рекорд — до этого он ни разу не проводил больше четырёх игр подряд с двумя и более передачами. За восемь очков в матчах с «Бостоном», «Нэшвиллом» и «Калгари» профсоюз игроков НХЛ признал Капризова лучшим хоккеистом недели второй раз подряд.

Кирилл Капризов globallookpress.com

С 45 очками (18+27) Капризов идёт третьим в гонке бомбардиров НХЛ. Впереди только два форварда «Эдмонтона» — фантастический Коннор Макдэвид с 57 очками и Леон Драйзайтль с 46. Нынешний сезон пока с отрывом лучший для Кирилла за океаном: в среднем за матч он набирает по 1,8 очка — личным рекордом остаются 1,37 в регулярке-24/25, половину которой он пропустил из-за травмы.

Новый рекорд можно установить в Сан-Хосе

Следующий матч «Миннесота» проведёт в гостях у «Сан-Хосе» 24 ноября в 06:00 МСК. В первой встрече с «Шаркс» в этом сезоне Капризов поучаствовал во всех четырёх голах «Уайлд» — забил сам и трижды ассистировал партнёрам.