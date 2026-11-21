Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов снова стал игроком недели регулярного чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ. Такого признания 29‑летний хоккеист удостаивается второй раз кряду, а всего награду получает третий раз в этом сезоне.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Принёс три победы своему клубу

На ушедшей неделе Капризов помог «Миннесоте» одержать три победы — над «Бостоном», «Нэшвиллом» и «Калгари». В этих встречах Капризов набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+7», возглавив список лучших бомбардиров лиги на данный момент.

Кроме того, нападающий продлил свою результативную серию до 13 матчей кряду. Всего у него в 24 играх нынешнего сезона на счету 43 (18+25) очка. 29‑летний хоккеист входит в тройку самых результативных игроков НХЛ и помогает «Миннесоте» удерживать лидерство в Западной конференции.

«Кирилл Капризов продолжает набирать очки! Он набрал восемь баллов, в четвёртый раз подряд набрал более одного очка за матч, продлил свою результативную серию до 13 матчей и вторую неделю подряд признан лучшим хоккеистом недели», — говорится в сообщении NHLPA.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Мы стараемся выкладываться в каждом матче, показывать свою лучшую игру. Нужно фокусироваться на самой игре и не думать об очках или чём-то подобном, а просто помогать команде побеждать. Когда играешь правильно, всё приходит само: и команда выигрывает, и очки набираются, и моментов создаётся больше. Кирилл Капризов нападающий «Миннесоты»

Пока лучший сезон в карьере

Всего в НХЛ Капризов выступает шестой сезон. В своём дебютном он завоевал приз лучшего новичка «Колдер Трофи», набрав 51 (27+24) очко в 55 матчах. Пока самым результативным для россиянина является сезон-2021/22, когда он в 81 игре забросил 47 шайб и сделал 61 ассист. В следующем году Капризов установил личный рекорд по продолжительности результативной серии — она составила 14 матчей.

В сезоне-2023/24 россиянин в 75 играх набрал 96 (46+50) очков, что стало для него вторым по результативности выступлением. Прошлый сезон почти весь выпал у Капризова из-за травмы, и он провел всего 41 встречу.

На 21 ноября 2026 года текущий сезон получается самым сильным для форварда. В 24 играх он уже набрал 43 (18+25) очка и пока идет по графику 1,79 очка в среднем за матч.