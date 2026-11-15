Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забивает уже 13 матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Последний раз 41‑летний россиянин забросил шайбу в ворота «Сиэтла».

Александр Овечкин globallookpress.com

Всего одна шайба в этом сезоне

В текущем сезоне Овечкин провёл 18 матчей и забросил всего одну шайбу. В последней игре его «Вашингтон» нанёс 47 бросков по воротам «Нью‑Джерси», из них 4 — на счету капитана «столичных», но всё тщетно.

Овечкин уже объявил, что это его последний сезон в НХЛ, и сейчас у него 1007 голов в сумме с учётом регулярного чемпионата и плей‑офф, тогда как у Уэйна Гретцки — 1016 шайб. Перед началом чемпионата казалось, что новый рекорд не за горами, но пока Овечкин застыл на одном месте.

Возраст берёт своё

В 41 год невозможно кататься так же, как в 25. Скорость форварда начала снижаться не вчера, но в нынешнем сезоне это особенно заметно. По данным NHL EDGE, за первые 17 матчей его максимальная скорость составила 19,14 мили в час, тогда как в прошлом чемпионате — 21,64. Если год назад Овечкин 12 раз разгонялся быстрее 20 миль в час, то в этом сезоне — пока ни разу. При этом бросок никуда не исчез: самый мощный щелчок Александра разогнал шайбу до 93,3 мили в час — по‑прежнему элитный показатель. Иными словами, как и у любого хоккейного ветерана, руки стареют заметно медленнее ног.

Александр Овечкин globallookpress.com

Проблемы в предсезонке

Перед сбором «Вашингтона» Ови поменял программу и сделал акцент на выносливость. Проблема возникла уже в тренировочном лагере: из‑за повреждения нижней части тела капитан «Вашингтона» не провёл ни одного предсезонного матча. Более того, перед стартом чемпионата он сам признавал, что первые встречи регулярки могут получиться тяжёлыми, поскольку подготовка в последние недели пошла не так, как рассчитывал форвард.

Понятно, что в 41 год пропущенная предсезонка куда чувствительнее, чем для 21‑летнего. Возможно, Александр до сих пор ловит игровой ритм, который обычно мог почувствовать ещё в сентябре. Да и не стоит забывать, что в сезоне‑2024/25 Овечкин сломал малоберцовую кость и пропустил 16 матчей.

Были сезоны и хуже

Тем не менее свой антирекорд Овечкин пока не побил — 14 матчей без голов в сезоне‑2023/24. До этого были десять игр в регулярке‑2016/17, по девять — в чемпионатах‑2008/09, 2010/11 и 2025/26. Но остальные показатели резко упали. В прошлом сезоне Александр проводил на льду в среднем 17 минут 27 секунд, сейчас — 13 минут 37 секунд. По хоккейным меркам потеря громадная: почти четыре минуты, больше 20 % времени. В последнем матче с «Нью‑Джерси» получилось вообще 11 минут 5 секунд. Год назад он нанёс 244 броска в 82 матчах — в среднем 2,98. Сейчас — 32 в 18, это всего 1,78. То есть падение примерно на 40 %.

Александр Овечкин globallookpress.com

До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 64 матча. Чтобы единолично обойти Гретцки по суммарным голам в регулярках и плей‑офф, Овечкину, напомним, нужно забросить десять шайб. Для Овечкина образца нынешнего ноября эта цифра уже не выглядит смехотворной, но после 32 шайб год назад назвать её невероятной тоже нельзя.