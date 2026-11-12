Никита Кучеров оформил первый хет-трик в сезоне НХЛ в ночь на 12 ноября. Перед его первым голом «Тампа» выигрывала у «Баффало» всего в одну шайбу, хотя по ходу второго периода счёт был 4:0. За третью двадцатиминутку Кучеров набрал четыре очка, принёс команде победу и стал первой звездой встречи.

Никита Кучеров globallookpress.com

«Баффало» вплотную подобрался к «Тампе» с 0:4, но дальше начался бенефис Кучерова

К середине матча «Тампа» забросила четыре безответные шайбы, но ещё до второго перерыва Джош Доун и Джейсон Цукер сократили отставание вдвое, а на 33-й секунде третьего периода Тейдж Томпсон попал в дальний угол от штанги — 3:4.

Уже через 52 секунды Кучеров вышел один на один и бросил с неудобной руки под ловушку Луукконена. После этой шайбы Линди Рафф выпустил Колтена Эллиса, но уже через 2 минуты 46 секунд Кучеров забил и ему — в касание из правого круга вбрасывания после передачи Джона Карлсона. Третий гол получился почти таким же: снова пас Карлсона и бросок в касание с той же точки, на этот раз в большинстве. Меньше чем через минуту Кучеров оставил шайбу Брэндону Хэйгелу, который установил окончательный счёт — 8:3 в пользу «Лайтнинг».

Мы сами поставили себя в положение, в котором пришлось понервничать. Но надо отдать должное „Баффало“ — они вернулись в игру. Куч сделал то, что умеет лучше всего — забил гол, который фактически снял все вопросы, и после этого мы уже уверенно довели дело до победы. Джон Купер тренер «Тампы»

Кучеров догнал Сен-Луи по хет-трикам в регулярках

Кучеров в третий раз за карьеру забил три гола подряд в матче НХЛ — столько натуральных хет-триков прежде не было ни у кого в «Тампе», а из действующих игроков лиги подобного добивались только Александр Овечкин (5), Джейсон Робертсон (3), Евгений Малкин (3) и Тейлор Холл (3). Всего у россиянина восемь хет-триков в регулярных чемпионатах: он сравнялся с Мартеном Сен-Луи и теперь делит с ним второе место в истории клуба. Больше только у Стивена Стэмкоса — 13.

Четыре очка за период Кучеров набрал во второй раз в карьере.

Кучеров в матче с «Баффало» x.com

Будущее в «Тампе» по-прежнему туманно

На прошлой неделе агент Кучерова Дэн Мильштейн рассказал, что, по его мнению, договориться с «Тампой» о новом контракте уже вряд ли удастся. При этом у Кучерова сохранились хорошие отношения с Джоном Купером и партнёрами по команде. При этом в конце октября генменеджер Жюльен Брисбуа заявил, что клуб не собирается обменивать форварда: если стороны так и не договорятся, 1 июля Кучеров сможет выйти на рынок свободных агентов.

Следующий матч «Тампа» проведёт в гостях у «Коламбуса» в ночь на 13 ноября. Начало — в 3:00 по Москве.