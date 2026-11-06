«Миннесота» заинтересована в приобретении нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер в программе Insider Trading. Генменеджер «Уайлд» Билл Герин уже выигрывал с ним Кубок Стэнли — а теперь рассматривает возможность обмена 40-летнего россиянина.

Евгений Малкин globallookpress.com

«Знаю, что Билл Герин проявляет интерес, но только при подходящей цене и желании игрока пойти туда», — заявил Дрегер.

Решение останется за Малкиным

В контракте 40-летнего россиянина предусмотрен полный запрет на перемещения без его согласия. При этом в январе или феврале «Питтсбург» вправе запросить у него список из трёх желательных команд для возможного обмена.

Дрегер утверждает, что решающим фактором в вопросе перехода станет положение «Пингвинз» к январю: если команда будет испытывать трудности, вопрос об обмене ветерана может стать актуальным. При этом инсайдер считает Малкина по-прежнему важным игроком — он выходит в первой бригаде большинства, проводит около 17 минут за матч и продолжает набирать очки и приносить пользу «Питтсбургу». Впрочем, прямо сейчас клуб идёт на предпоследнем, 15-м месте в Восточной конференции.

Герин уже выигрывал Кубок Стэнли с россиянином

Генеральный менеджер «Миннесоты» выступал вместе с Малкиным за «Питтсбург» в сезонах-2008/09 и 2009/10. В 2009 году они выиграли Кубок Стэнли.

Билл Герин globallookpress.com

В «Уайлд» россиянин мог бы объединиться с Кириллом Капризовым. К слову, «Миннесоту» уже называли среди возможных претендентов на Малкина прошедшей весной, когда нападающий ещё не договорился с «Питтсбургом» о продлении контракта.

Летом может стать свободным агентом

В мае Малкин подписал однолетнее соглашение до конца сезона-2026/27 с зарплатой в 5,5 млн долларов. Ещё 3,5 млн предусмотрены в виде бонусов за достижения.

Форвард проводит всю карьеру в НХЛ в «Питтсбурге» — с 2006 года — и трижды выигрывал Кубок Стэнли. Нынешний сезон для него — 21-й в лиге: на счету Малкина 11 (6+5) очков в 14 матчах регулярки.