«Сибирь» близка к подписанию контракта с экс-нападающим сборной Канады Эвандером Кейном до конца сезона-2026/27. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Эвандер Кейн globallookpress.com

В своём телеграм-канале Хайруллин оценил вероятность сделки в 99%. По его информации, интерес к 35-летнему форварду также проявлял «Трактор».

Вместо НХЛ выбрал Россию

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн подтвердил, что Кейн продолжит карьеру в КХЛ. В эфире DFO Insider он рассказал, что у нападающего были варианты в Северной Америке, однако тот предпочёл переезд в Россию. Конкретную команду представитель игрока пока не назвал.

«Мы очень близки к подписанию контракта с клубом КХЛ. В ближайшие несколько дней сделаем объявление», — заявил Мильштейн.

Кейн находится в статусе неограниченно свободного агента после истечения контракта с «Ванкувером». Его прежнее четырёхлетнее соглашение было рассчитано на $20,5 млн — в среднем $5,125 млн за сезон.

Два финала с «Эдмонтоном» и 1001 матч в НХЛ

Кейн родился 2 августа 1991 года в Ванкувере и играет на фланге нападения. В 2009-м «Атланта» выбрала его под четвёртым номером драфта НХЛ. За сборную Канады он выступал на чемпионатах мира 2010, 2011 и 2012 годов, а в 2009-м выиграл молодёжный чемпионат мира.

В регулярных чемпионатах НХЛ канадец провёл 1001 матч и набрал 648 (339+309) очков. Он выступал за «Атланту», «Виннипег», «Баффало», «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Ванкувер». В плей-офф на его счету 55 (32+23) очков в 97 встречах.

С «Эдмонтоном» Кейн дважды доходил до финала Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. А ещё в плей-офф 2022-го он разделил с Натаном Маккинноном первое место среди снайперов: оба забросили по 13 шайб.

Летом 2025 года «Ойлерс» обменяли нападающего в «Ванкувер» на выбор в четвёртом раунде драфта. В сезоне-2025/26 Кейн набрал 31 (13+18) очко в 71 матче регулярного чемпионата. Последний матч в НХЛ он провёл 4 апреля.

Кейн в матче за «Ванкувер» globallookpress.com

Первый заход в КХЛ продлился недолго

Кейн уже выступал в КХЛ: осенью 2012 года, во время локаута в НХЛ, он присоединился к минскому «Динамо». Тогда канадец забросил лишь одну шайбу в 12 матчах, а в ноябре стороны досрочно расторгли договор.

Спортивный директор минчан Игорь Матушкин объяснял расставание разногласиями по поводу требований к игроку и его роли в команде.

«Не нашёл должного понимания и не увидел прогресса в игре», — говорил Матушкин. При этом он подчёркивал, что решение было обоюдным и стороны расстались без претензий.

«Сибирь» борется за возвращение в зону плей-офф

Новосибирцы занимают десятое место в Восточной конференции: после 24 матчей у них 21 очко. От восьмой строчки команда отстаёт на один балл, но провела на три встречи больше идущего восьмым «Автомобилиста».

4 ноября «Сибирь» обыграла дома «Ак Барс» — 3:1. Ближайшие матчи она проведёт на выезде: 7 ноября против «Авангарда», 9-го — против ЦСКА.