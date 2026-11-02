Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков получил признание по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь был назван второй звездой дня после сухого матча против «Виннипег Джетс».

Пётр Кочетков globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье, оформивший хет-трик в победной встрече с «Оттавой». Третье место в списке звёзд досталось защитнику «Эдмонтон Ойлерз» Эвану Бушару, который набрал три очка (1+2) в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Нефтяники» в этой встрече победили со счётом 4:1.

В нынешнем сезоне Кочетков провёл десять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал десять побед. На счету российского вратаря также два шатаута.