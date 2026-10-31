Главный тренер «Металлурга» Константин Шафранов прокомментировал победу команды над «Автомобилистом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Константин Шафранов globallookpress.com

Хорошая, боевая, обоюдоострая игра, которая получилась валидольной в концовке. Команды серьезно настраивались друг на друга. Вчера потренировались, а сегодня дали ребятам отдохнуть и обошлись без раскатки из‑за раннего начала матча. Сначала присматривались, во втором периоде маленько переиграли смены, пропустили контратаку и гол, после собрались, отыгрались, начали контролировать игру и довели дело до победы. И по мысли, и по движению получилась нормальная игра, — приводит слова Шафранова «Матч ТВ».

«Металлург» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.