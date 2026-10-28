Новосибирская «Сибирь» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Гальченюку. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Александр Гальченюк globallookpress.com

32-летний форвард пополнил состав красно-белых в июне 2026 года. Хоккейный клуб заключил с игроком соглашение на два года. Ранее Гальченюк выступал за хабаровский «Амур» и петербургский СКА.

В текущем сезоне нападающий сыграл за москвичей шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал три очка по системе гол плюс пас. В последнее время форвард перестал попадать в заявку команды на игры.