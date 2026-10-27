Российский нападающий «Торонто» Кирилл Марченко получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари», который завершился поражением его команды со счётом 2:5.

Кирилл Марченко globallookpress.com

Инцидент произошёл во втором периоде. В борьбе с форвардом «Калгари» Егором Шаранговичем 26-летний россиянин потерял равновесие, неудачно упал и врезался спиной в борт. При этом Марченко ударился коленом о лёд и сразу схватился за него.

После падения нападающий оставался на площадке ещё 14 секунд, а затем отправился в раздевалку. Вернуться в игру он уже не смог.

В текущем сезоне Марченко провёл 14 матчей и набрал 14 (6+8) очков.