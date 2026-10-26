Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ.

Либор Шулак globallookpress.com

Награду лучшему вратарю недели в восьмой раз в карьере получил голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин. Вратарь одержал две победы в двух матчах, отразив 96,49% бросков при коэффициенте надёжности 1,00.

Защитник «Адмирала» Либор Шулак признан лучшим в своём амплуа в четвёртый раз в карьере. В трёх встречах недели чешский хоккеист набрал 5 (1+4) очков по системе «гол+пас» и заблокировал четыре броска.

Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов впервые в карьере стал лучшим форвардом недели. В трёх играх хоккеист записал на свой счёт 5 (2+3) очков, выполнил один силовой приём, заблокировал четыре броска и совершил один отбор шайбы.

Лучшим новичком недели впервые признан 18-летний вратарь «Сочи» Петр Андреянов. Голкипер одержал две победы в трёх матчах, отразив 88,24% бросков при коэффициенте надёжности 3,66.