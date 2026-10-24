«Торпедо» смогло переиграть минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 в овертайме.

Хозяева вышли вперед на девятой минуте первого периода благодаря точной шайбе нападающего Владимира Ткачёва. Гости отыгрались на 25-й минуте усилиями форварда Сергея Кузнецова и перевели игру в овертайм. Победный бросок во дополнительное время нанес нападающий минского клуба Сэм Энас.

Статистика матча 26 Удары в створ 20

Результат поединка зафиксировал положение команд в таблице Западной конференции. «Торпедо» набрало 24 очка в 18 встречах и сохранило за собой шестое место. Минское «Динамо» с 20 баллами после 19 проведённых матчей располагается на седьмой строчке.