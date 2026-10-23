Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Итог неутешительный, но для нас, я думаю, полезный. Его нужно принять, переварить, оценить и двигаться дальше.

Хорошее начало матча, но не хватило дальше? Хорошо закончить, нужно не только хорошо начинать.

Особая мотивация после прерванной серии побед? Отец сына ругал не за то, что он играл, а за то, что отыгрывался. Не надо отмазываться, не надо отыгрываться. Нужно быть самим собой, делать то, что умеешь, и отдаваться всем сердцем», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

ЦСКА с 26 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.