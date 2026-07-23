Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов назвал имя самого лучшего хоккеиста НХЛ.

Никита Кучеров — нападающий «Тампы» globallookpress.com

«Кто самый сильный игрок НХЛ? Для меня — Куч (Никита Кучеров). Для меня лично. Потому что умно играет. У Макдэвида есть свои сильные качества — скорость, отбор. Но Кучеров тоже бежит, может отдать, может забить. Маккиннон тоже бежит, но Куч кажется медленным, и в то же время это не медленно. У него есть скорость. Он обыграет, отдаст, сам может забить спокойно. Я его знаю лично, мы общаемся часто. И то, как он видит игру, — для меня это кайфово.

Просто когда он какие-то вещи делает (на льду), я понимаю, почему он это делает. Мне кайфово смотреть на таких игроков. Если у меня вечером будет выбор посмотреть Макдэвида или Куча, я включу "Тампу" посмотреть», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

В прошлом сезоне Кучеров провел за «Тампу» 83 матча, забросил 45 шайб и сделал 91 голевую передачу.