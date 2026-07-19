Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о слухах, согласно которым он сразу же вернется в Россию после того, как превзойдет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ с учетом матчей на вылет.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Во-первых, надо сначала побить рекорд. Но у меня контракт на год. Как я могу все бросить? Я сам себе это не разрешу. Но последняя игра в хоккее у меня будет за московское "Динамо", — приводит FONtour слова Овечкина.

Напомним, в начале текущего месяца 40-летний российский нападающий заключил с "столичными" новый однолетний контракт. На протяжении всей своей заокеанской карьеры Овечкин защищает цвета исключительно "Вашингтона". На родине форвард выступал за московское "Динамо" в период с 2001 по 2005 год, а также возвращался в состав бело-голубых в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.