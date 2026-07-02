Клуб НХЛ «Вашингтон» намерен приложить максимальные усилия, чтобы сохранить в своём составе российского нападающего Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Я думаю, мы можем сделать что‑то, что подойдёт Алексу. Есть способы дать ему деньги, которые ему нужны», — цитирует ESPN слова генерального менеджера «Вашингтона» Криса Патрика.

Соглашение «столичных» с 40‑летним хоккеистом истекло 1 июля, и он стал свободным агентом. В составе «Вашингтона» Овечкин играет с 2005 года и помог своему клубу впервые в истории взять Кубок Стэнли в 2018‑м.

В апреле 2025 года российский форвард побил снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки на отметке 894 гола. Великому канадцу он сейчас уступает только по числу голов в регулярке и плей‑офф.

У Овечкина сейчас 1006 (929+77) против 1016 (894+122) у Гретцки.