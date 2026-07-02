«Тампа» объявила о переходе американского защитника Джона Карлсона.

Джон Карлсон globallookpress.com

«Лайтнинг» заключили с 36‑летним хоккеистом контракт на два года с зарплатой 8,5 миллиона долларов за сезон.

В конце июля стало известно, что «Анахайм», за который ранее играл Карлсон, обменял его в «Каролину», но «Харрикейнз» не смогли решить вопрос с защитником по контракту, в результате чего он покинул клуб.

В минувшем сезоне в составе «Вашингтона» и «Анахайма» Карлсон сыграл 71 встречу в регулярке и набрал 60 (14+46) очков. В плей‑офф на его счету в 12 играх — 6 ассистов.