Руководство «Миннесоты Уайлд» готово расстаться с российским нападающим Яковом Трениным в летнее межсезонье.

Яков Тренин globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, клуб намерен освободить место в зарплатной ведомости для проведения крупного обмена. По информации источника, «Миннесота» рассматривает возможность приобретения форварда «Детройта» Дилана Ларкина, поэтому уже ищет новую команду для 29-летнего россиянина.

Тренин выступает за «Уайлд» с лета 2024 года. До перехода в миннесотский клуб нападающий защищал цвета «Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тренин провёл 82 матча в составе «Миннесоты», забросил 6 шайб и отдал 17 результативных передач. Показатель полезности российского форварда составил «+12».