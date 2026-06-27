Российский нападающий Кирилл Марченко близок к уходу из «Коламбус Блю Джекетс».

Кирилл Марченко globallookpress.com

Как сообщил журналист Кевин Уик, представители 25-летнего форварда оценивают вероятность продления контракта с клубом на данный момент как крайне низкую. Ранее инсайдер Давид Паньотта заявлял об активном интересе к российскому хоккею со стороны «Монреаль Канадиенс».

Марченко защищает цвета «Коламбуса» с 2022 года. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 нападающий продемонстрировал высокую результативность, набрав 67 (27+40) очков в 76 матчах. Суммарно за карьеру в североамериканской лиге в активе россиянина значатся 208 (102+106) баллов в 292 проведенных встречах.