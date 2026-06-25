Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оказался в сфере интересов ряда клубов НХЛ.

Кирилл Марченко globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Дэвид Паньотта, несколько команд уже связывались с руководством «Коламбуса», чтобы обсудить возможность обмена 25-летнего форварда. При этом названия заинтересованных клубов пока не раскрываются.

Действующее соглашение Марченко с «Блю Джекетс» рассчитано до лета 2027 года, поэтому решение о его будущем полностью зависит от руководства клуба из Огайо. Сам россиянин выступает за «Коламбус» с 2022 года, а до переезда в Северную Америку защищал цвета СКА и «Югры» в КХЛ.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере форварда. В регулярном чемпионате НХЛ Марченко провёл 76 матчей, в которых набрал 67 (27+40) очков по системе «гол+пас». Также россиянин завершил сезон с показателем полезности «+7».