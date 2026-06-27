В голосовании он опередил Криса Макфарланда из «Нэшвилл Предаторз», который получил 123 балла и 20 первых мест. Третью строчку в опросе занял генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик с 29 баллами.

Победителя выбирали руководители клубов, топ-менеджеры НХЛ и спортивные журналисты, а голосование прошло после первого раунда плей-офф. Герин набрал 131 балл, включая 14 первых мест.

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин признан лучшим руководителем сезона в НХЛ. Об этом официально объявила пресс-служба лиги.

Главные темы сейчас

Хоккей• 22/06/2026 14:22 НХЛ: топ-5 клубов, способных выстрелить в сезоне 2026/27

Хоккей• 17/06/2026 17:05 Дома ждут: Овечкин и еще 8 россиян, кто в 2026 году сменит НХЛ на КХЛ

Хоккей• 15/06/2026 23:17 Падение «Рейнджерс», провал «Детройта», привет из Буффало: чем запомнился сезон НХЛ 2025/26?

Хоккей• 15/06/2026 09:00 Кубок Стэнли: Джордан Стаал расцвел в финале и принес «Каролине» первое чемпионство с 2006 года

Хоккей• 04/06/2026 08:04 Новый-старый машинист: почему «Локомотив» возвращает Квартальнова

Выбор читателей

Футбол• 25/06/2026 21:47 Уйти по-бразильски: «Зенит» рискует недосчитаться Энрике после ЧМ-2026

Футбол• 24/06/2026 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 24-25 июня: превью матчей

Футбол• 19/06/2026 21:23 Нарасхват: Батраков, Сперцян и еще 7 топ-игроков, кто летом 2026 года покинет РПЛ

Футбол• 23/06/2026 15:44 «Золотое поколение», пустые обещания: Турция и еще четыре сборные, которых мы не ждем на ЧМ-2030

Футбол• 24/06/2026 10:16 Тренерский бум в Италии: Аморим в «Милане», Сарри в «Аталанте» и еще 5 перестановок

Самое интересное

Игры• Вчера 21:02 GTA 6: все, что стало известно после масштабного анонса Rockstar

Бои• Вчера 14:33 Провал Топурии и Пимблетта, крах Чимаева — фавориты стали проигрывать слишком часто

Футбол• Вчера 04:22 Мбаппе vs Холанн: Почему их дуэли далеко до Месси vs Роналду

Футбол• 25/06/2026 20:05 Секрет популярности «Vamos»: как одно испанское слово покорило мировой футбол