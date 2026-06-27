Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин признан лучшим руководителем сезона в НХЛ. Об этом официально объявила пресс-служба лиги.
Победителя выбирали руководители клубов, топ-менеджеры НХЛ и спортивные журналисты, а голосование прошло после первого раунда плей-офф. Герин набрал 131 балл, включая 14 первых мест.
В голосовании он опередил Криса Макфарланда из «Нэшвилл Предаторз», который получил 123 балла и 20 первых мест. Третью строчку в опросе занял генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик с 29 баллами.