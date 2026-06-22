Американский форвард Брэди Ткачак официально стал игроком «Флориды Пантерз». В результате обмена нападающий присоединился к команде, где уже выступает его младший брат Мэттью Ткачак.

Брэдли Ткачак globallookpress.com

Пресс-служба «Пантерз» подтвердила оформление сделки с 26-летним хоккеистом. Взамен «Оттава Сенаторз» получила серьёзную компенсацию: два выбора в первом раунде драфта НХЛ 2026 года, пик второго раунда драфта 2027 года, а также право выбора в первом раунде драфта 2029 года.

Действующий контракт Брэди Ткачака рассчитан до лета 2028 года. Средняя зарплата нападающего составляет 8,21 млн долларов за сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл за «Оттаву» 60 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 37 результативных передач.