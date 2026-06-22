Журналист Элиотт Фридман рассказал о ситуации вокруг российского вратаря Сергея Бобровского и его будущего в «Флориде Пантерз». По словам инсайдера, вероятность того, что голкипер продолжит выступления за клуб, сейчас крайне невысока.

Сергей Бобровский globallookpress.com

Действующий контракт 37-летнего хоккеиста с «Пантерз» истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что Бобровский рассчитывает получить новое шестилетнее соглашение с кэпхитом около 7 миллионов долларов за сезон. Однако такие финансовые требования могут не устроить руководство команды.

В эфире программы NHL Tonight Фридман отметил, что на данный момент ситуация складывается не в пользу сохранения российского голкипера в составе действующих чемпионов.

В случае отсутствия договорённости Бобровский впервые после перехода в «Флориду» станет неограниченно свободным агентом. Российский вратарь присоединился к клубу летом 2019 года.