Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг поделился мыслями о вылете команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Если разобрать все эти матчи по частям, то все они вызывают разочарование. Как я уже говорил, во многих из них были и хорошие моменты, особенно если посмотреть на второй матч, когда мы вели в счёте, и, конечно же, на третий матч, когда мы вели с преимуществом в три гола, — там тоже было много хорошего, но в конце концов они проходят дальше, а мы нет. Неважно, проиграли мы в четырёх матчах или в семи, это одинаково больно», — цитирует Ландескога пресс-служба «лавин».

«Колорадо» проиграл в серии полуфинала Кубка Стэнли от «Вегаса» со счетом 0-4. «Лавины» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ.