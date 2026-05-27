Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении команды в финале Кубка Гагарина от «Локомотива».

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«В финале можно говорить и о моих личных ошибках, всегда, когда смотришь на матчи, анализируешь, что можно было слова какие-то другие сказать, какие-то решения другие принимать…

Детальный анализ будет сделан чуть позже, если сравнивать команды, "Локомотив" обладал своими сильными сторонами, но в первую очередь решало восстановление. С точки зрения энергозатрат серия не так сложилась, как мы хотели даже в четвёртом матче, где мы победили, нам пришлось отыгрываться. Сильная сторона этой команды — это игра по счёту, нам приходилось отыгрываться, сверхусилия принимать и в пятом матче это отразилось.

Забей первыми — было бы проще, поэтому где-то не хватило энергии, рациональности, поэтому и уступили. Пример приведу: "Локомотив" строится уже четыре года, подбор игроков там точный под систему. Были моменты, когда они могли бежать в контратаку, но они этого не делали, если понимали, что это уже конец смены, просто доставляли шайбу в зону и шли меняться. Мы же пытались выжимать всё из любой возможности, такой подход не исключён, если забиваешь — это хорошо, но не забиваешь — попадаешь на наложения», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

Казанцы заняли третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2025/2026 и дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву» в серии со счетом 2-4.