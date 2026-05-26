Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников высказался по поводу трудовой победы своей команды над «Монреалем» в третьем поединке финала Восточной конференции НХЛ.

Андрей Свечников globallookpress.com

Свечников сказал клубной пресс-службе, что «Каролина» выиграла за счёт своего менталитета. Форвард отметил, что в команде просто обожают сложные и напряжённые матчи.

«Нам нравится играть позиционно выше соперника и не давать ему шансов. Именно по этой причине мы так часто побеждаем в овертаймах», — добавил Свечников.

Напомним, что «Каролина» в овертайме обыграла канадский клуб со счётом 3:2. Автором победного гола стал Свечников. На данный момент «ураганы» ведут в серии со счётом 2-1.