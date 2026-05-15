«Вегас» уверенно переиграл «Анахайм» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча в Анахайме завершилась со счётом 5:1.

Главным героем матча стал российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев, оформивший дубль. Ещё один россиянин в составе гостей Иван Барбашев записал на свой счёт результативную передачу.

«Голден Найтс» выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в финал Западной конференции, где сыграют против «Колорадо».

«Монреаль» на выезде оказался сильнее «Баффало» — 6:3.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов отметился первой шайбой в карьере в плей-офф НХЛ, а также добавил голевую передачу. По итогам встречи 20-летнего форварда признали третьей звездой матча.

«Монреаль» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч команды проведут 17 мая в Монреале на арене «Белл Центр».