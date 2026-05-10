Наставник «Миннесоты» Джон Хайнс высоко оценил игру российского форварда Кирилла Капризова после победы над «Колорадо» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

Кирилл Капризов globallookpress.com

«Уайлд» на домашнем льду уверенно переиграли «Эвеланш» со счетом 5:1 и сократили отставание в серии после двух поражений в Денвере. Капризов стал одним из главных героев встречи — россиянин открыл счет в матче, а затем добавил к голу еще две результативные передачи.

«Сегодня Кирилл был максимально настроен на борьбу и показал хоккей очень высокого уровня. Было приятно наблюдать за его игрой. Когда он действует именно так, становится понятно, насколько сильно он влияет на результат команды», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Следующая встреча серии пройдет в Сент-Поле в ночь с 11 на 12 мая по московскому времени.