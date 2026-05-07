НХЛ проинформировала клубы о новых параметрах потолка зарплат на сезон-2026/27. Об этом сообщил известный инсайдер Эллиот Фридман.

Согласно обновленным данным, верхний предел платежной ведомости команд составит 104 миллиона долларов, тогда как минимальный порог будет установлен на уровне 76,9 миллиона.

Благодаря увеличению потолка зарплат возрастет и максимально возможный оклад хоккеистов. По правилам лиги игрок может получать не более 20% от общего лимита, поэтому теперь предельная сумма контракта достигнет 20,8 миллиона долларов за сезон.

Отмечается, что потолок зарплат вырастет примерно на 8,5 миллиона долларов по сравнению с предыдущим сезоном. Впервые в истории НХЛ верхний лимит превысит отметку в 100 миллионов долларов.