«Колорадо» одержал победу над «Миннесотой» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Встреча состоялась в Денвере.

В составе «Уайлд» отличился российский нападающий Кирилл Капризов, забросивший шайбу. Россиянин Данила Юров записал на свой счет результативную передачу.

У «Колорадо» российский форвард Валерий Ничушкин поразил пустые ворота в концовке встречи. Для хоккеиста этот гол стал первым в нынешнем плей-офф.

После двух матчей «Эвеланш» ведут в серии со счетом 2-0.

Третья игра пройдет на площадке «Миннесоты» 10 мая. Встреча начнется в 04:00 мск.