Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль поделился впечатлениями о поражении от «Вегас Голден Найтс» со счетом 1:3 в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Он отметил, что игра его команды ему понравилась.

«Мне понравилось, как мы играли. У нас был высокий темп. Обе команды усердно работали. Это был чертовски хороший хоккейный матч… Я не думаю, что у нас было такое количество или качество моментов, как в прошлой серии с "Эдмонтоном", но мы создали их достаточно для того, чтобы забить больше одного гола», — цитирует Кенневилля пресс-служба клуба.

«Анахайм» превзошел «Вегас» по количеству бросков в створ — 34:22. За шесть минут до конца третьего периода «уткам» удалось сравнять счет. Победная шайба, заброшенная Барбашевым на 56-й минуте, решила исход матча.