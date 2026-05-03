Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал, что выступал в плей-офф НХЛ с серьёзными травмами — переломом стопы и голеностопного сустава.

«Эдмонтон» завершил борьбу уже в первом раунде, уступив «Анахайму» в серии со счётом 2-4. Макдэвид провёл шесть матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков, но завершил серию с показателем полезности «-8».

Форвард признался, что повреждение серьёзно повлияло на его игру и ограничило привычные качества.

«Конечно, это непросто, когда приходится преодолевать трудности. Это действительно ужасно, но все через это проходят. Нам нужно было найти способ стать лучше, но мы этого не сделали. Я тоже не нашел. И это ужасно. Я быстрый, но мое преимущество — это рывки, быстрый шаг, а у меня этого не было», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

В предыдущие два сезона «Эдмонтон» доходил до финала Кубка Стэнли, однако оба раза уступал «Флориде».