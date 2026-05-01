Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметил, что возвращение травмированных игроков стало важным фактором успеха команды в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа».

В решающем матче «Уайлд» одержали победу со счётом 5:2 и выиграли серию 4-2, оформив выход во второй раунд плей-офф, где встретятся с «Колорадо».

«Сегодня вся команда полностью выкладывалась и смогла показать свой хоккей. По ходу серии мы потеряли из-за травм Якова Тренина и Матса Цукарелло, но сейчас они вернулись и здорово влились в игру. Оба провели хороший матч, и мы очень рады их возвращению.

Мы действовали так, как хотим играть перед нашими болельщиками. Мэтт Болди забил два отличных гола — приятно видеть его игру и выступать с ним в одной команде.

Что касается "Колорадо", это очень сильный соперник, победитель регулярного чемпионата, команда, которая стабильно выходит в плей-офф. Мы с нетерпением ждём этой серии», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф Капризов записал в актив 9 очков (2+7) в шести матчах.