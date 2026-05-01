Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал вылет команды из первого раунда плей-офф НХЛ, где его клуб уступил «Анахайму».
В шестиматчевой серии «Ойлерз» проиграли со счётом 2-4 и завершили выступление в нынешнем сезоне.
По словам немецкого форварда, поражение стало болезненным, однако он признал превосходство соперника.
«Это больно и тяжело принять, но "Анахайм" заслужил победу. Они были сильнее нас практически во всех компонентах игры.
Мы так и не смогли найти то, что было необходимо для успеха. Всего, что мы сделали, оказалось недостаточно», — отметил Драйзайтль в комментарии клубной пресс-службе.
«Анахайм» по итогам серии вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с победителем противостояния «Вегас» — «Юта».