Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре «Локомотива» и «Авангарда» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Авангард выйдет в финал. Перед началом серии в этой паре нельзя было назвать фаворитов, потому что команды одинаковые по силе. Просто Ярославль лучше играл в обороне, а Омск лучше действовал в атаке. Видите, атака побеждает. Бывает всякое, но тяжело будет "Локомотиву" отыграться.

Думаю, финал будет "Авангард" — "Ак Барс". Но даже не знаю, кто в этом финале победит», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, что «Авангард» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3:1. «Ак Барс» обыгрывает «Металлург» (счет в серии — 2:1).