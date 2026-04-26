«Каролина» одержала победу над «Оттавой» (4:2) в четвертом матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

У хозяев голы записали на свой счет Дрейк Батерсон на 37-й минуте и Дилан Козенс на 58-й минуте.

В составе «Каролины» дубль оформил Себастьян Ахо, отличившись на 57-й и 58-й минутах встречи. Еще по шайбе забросили Тейлор Холл на 35-й минуте и Логан Стэнковен на 49-й минуте.

По итогам этого противостояния «Каролина» пробилась во 2-й раунд розыгрыша Кубка Стэнли. «Харрикейнз» обыграли «Оттава» со счетом в серии 4:0.