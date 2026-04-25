Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о победе своей команды в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:2).

Илья Сафонов — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

«Хорошо начали игру, выиграли единоборства, действовали правильно. Немного испортили концовочку, начали совершать больше ненужных действий. Сделаем выводы и в следующем матче полностью проведём игру в нужном русле.

Работали, старались, совершали правильные действия. И удача была где-то на нашей стороне. Мы четыре раза играли с "Металлургом" в регулярке и знали, что можно от них ожидать. Быстрая команда, мобильная. Будем готовиться к следующей игре», — передает слова Сафонова Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с «Металлургом» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 27-го апреля в Магнитогорске.