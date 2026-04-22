Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера «Динамо».

globallookpress.com

«Получится ли у Тамбиева в "Динамо"?  Он опытный тренер, долго работает в КХЛ.  Тренеров судят по результату.  Посмотрим, получится или нет.

Удивило ли это назначение?  Удивило назначение Тамбиева именно в "Динамо".  Про Романа Ротенберга говорить ничего не буду, потому что не знаю, какие были кандидаты», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало седьмым в Западной конференции и вылетело в первом круге плей-офф от минских одноклубников со счётом 0-4.

Тамбиев известен по работе с «Адмиралом» в период с 2021 по 2025, где вывел клуб во второй раунд Кубка Гагарина-2023.  Во второй половине этого сезона он был помощником Игоря Ларионова в СКА.