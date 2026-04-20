Тольяттинская «Лада» объявила на своём сайте об уходе из клуба спортивного директора Ильдара Мухометова.

Ильдар Мухометов hclada.ru

Соглашение с 53‑летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию. В этом сезоне «Лада» стала десятой на «Западе», оказавшись за чертой плей‑офф.

Мухометов пришёл в тольяттинский клуб в октябре 2025 года, сменив на должности спортивного директора Сергея Гомоляко.

Ильдар Мухометов был известным голкипером. После окончания игровой карьеры он работал на должности спортивного директора в «Барысе», был ассистентом главного менеджера в ЦСКА, а также занимал пост генерального менеджера владивостокского «Адмирала».