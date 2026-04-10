Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о соперничестве с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.

«Это история, которая длится уже 20 лет, мы играем друг против друга… Думаю, вся эта ситуация с Ови и Сидом была очень напряжённой.

Это дало мне больше — не в плане давления, а в плане того, что я стал больше об этом думать и, знаете, готовиться к этому», — приводит слова Овечкина журналистка Кэти Адлер на своей странице в соц. сети.

Впервые россиянин встретился в матче НХЛ с Кросби в 2005-м году. В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 30 голевые передачи.

Завтра, 11-го апреля «столичные» сыграют против «Питтсбурга» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в 22:00 мск.