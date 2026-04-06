Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил хет‑трик форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ворота «Детройта» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ и считает, что сейчас он входит в число пяти лучших российских хоккеистов лиги.

Кирилл Капризов globallookpress.com

«Кирилл здорово набрал форму перед плей‑офф. Дай бог ему здоровья и таких же результатов в следующих матчах. Кирилл тоже хочет быть лучше и лучше с каждой игрой. Предела нет. Сейчас он в топ‑5 российских игроков. За топ‑3 надо побороться», — сказал Каменский «Матч ТВ».

В списке снайперов регулярного чемпионата Капризов занимает третье место с 43 заброшенными шайбами. Первым идёт Натан МакКиннон (51), второй — Коул Кофилд (49).