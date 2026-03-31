Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 марта.

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:8

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был заменен после того, как гости забили шесть голов подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы.

«Айлендерс» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 89 очками после 75 игр.

«Питтсбург» (90 очков после 74 встреч) располагается на шестом месте.

«Колорадо» — «Калгари» — 9:2

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

«Эвеланш» набрали 108 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Флэймз» с 70 очками — на 14-й строчке «Запада».

«Анахайм» — «Торонто» — 4:5 ОТ

Победный гол в овертайме на счету Джона Тавареса.

«Анахайм» (87 очков после 74 игр) занимает четвертое место в таблице Западной конференции.

«Торонто» (77 очков после 76 встреч) располагается на 14-м месте в Восточной конференции.

«Вегас» — «Ванкувер» — 4:2

У хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Иван Барбашев.

«Голден Найтс» набрали 82 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Кэнакс» с 50 очками — на 16-й строчке «Запада».

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 5:4

У хозяев результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов.  Российский голкипер Ярослав Аскаров отразил 22 из 26 бросков.

У гостей отличился россиянин Павел Бучневич.

«Шаркс» набрали 75 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Блюз» с 73 очками — на 13-й строчке «Запада».

