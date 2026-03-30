Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов считает, что в этом сезоне результаты команды превзошли все ожидания, а также добавил, что в клубе сделали верный выбор, назначив на должность главного тренера Игоря Гришина.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Мы в клубе отлично понимали, какой хоккей ставит Игорь Владимирович Гришин. Всё было ожидаемо. Но скажу честно: для меня лично результат даже немного превзошёл ожидания. Тренерский штаб с командой нашёл отличную „химию“ и по максимуму постарался раскрыть потенциал хоккеистов. У нас сильные ребята, а тренеры раскрыли их лучшие стороны.

Успех есть, результат лучше, чем в прошлом году. Но обольщаться нынешним положением не стоит: нужно взять это за правило и сделать традицией на будущее», — сказал Ларионов в интервью «Матч ТВ».

Регулярный чемпионат нижнекамский клуб завершил на седьмом месте в Восточной конференции. В первом раунде плей‑офф он пока уступает «Авангарду» в серии со счётом 1–2.

Четвёртая игра состоится сегодня, 30 марта, в 19:30 (мск) в Нижнекамске.