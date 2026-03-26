Во втором матче первого раунда плей‑офф Кубка Гагарина омский «Авангард» на своём льду уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 3:4 во втором овертайме.
Хозяева вышли вперёд на 7‑й минуте после гола Константина Окулова. На 17‑й минуте гости отыгрались после точного броска Никиты Попугаева.
В середине третьего периода команды обменялись голами — шайбу у гостей забросил Иван Николишин (49‑я минута), у хозяев — Наиль Якупов (52‑я минута).
На 57‑й минуте периода Якупов оформил дубль, забросив третью шайбу хозяев, но за минуту до конца основного времени Илья Пастухов перевёл игру в овертайм.
Там Андрей Белозёров принёс победу «Нефтехимику», отличившись на 87‑й минуте.
Третья игра серии пройдет 28 марта в Нижнекамске. Сейчас счет 1-1.