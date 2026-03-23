Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче против «Колорадо» (2:3 ОТ) Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в лиге с учётом плей-офф. По этому показателю россиянин занимает второе место в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки (1016 голов).

Второй звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, набравший три очка (2+1) в игре против «Чикаго» (3:2 ОТ).

Третьей звездой оказался голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. В матче с «Коламбусом» (1:0) вратарь отразил все 26 бросков и оформил «сухарь», повторив клубный рекорд по количеству матчей без пропущенных шайб за сезон — семь.