Клуб КХЛ «Шанхайские Драконы» объявил, что матчи сезона‑2026/2027 проведёт, как и в этом сезоне, в Санкт‑Петербурге на «СКА‑Арене».

«Это был наш первый сезон на самой большой хоккейной арене в мире в гостеприимном Санкт‑Петербурге: он запомнится нам крутыми победами, атмосферой праздника на каждой домашней игре и вашей невероятной поддержкой. У нас далеко не всё получилось в этом сезоне, но одно мы знаем точно: "СКА‑Арена" стала для нас домом, а мы получили фантастическую поддержку от невероятных болельщиков — вас было очень и очень много. Санкт‑Петербург принял самую необычную и яркую команду КХЛ и полюбил её.

Спешим сообщить вам потрясающие новости: сезон‑2026/2027 Континентальной хоккейной лиги "Шанхай Дрэгонс" проведёт на "СКА‑Арене"!» — сказано в сообщении на сайте китайского клуба.

В текущем регулярном чемпионате «Шанхайским Драконам» осталось провести одну игру. Сейчас команда идёт девятой на «Западе» и осталась вне плей‑офф.