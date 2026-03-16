Традиционно по итогам ушедшей недели Континентальная хоккейная лига объявила список лучших игроков в четырёх различных номинациях.

Лучшим голкипером стал Никита Бояркин («Барыс»). Он провёл два матча и в обоих выиграл. Всего в них он отразил 98,48% бросков и пропустил всего одну шайбу. В игре с «Амуром» (3:0) Бояркин показал надёжную игру. Для голкипера это первая подобная награда в карьере.

Лучшим защитником признан Даниил Пыленков («Динамо», Москва), который набрал 6 (1+5) очков за три проведённых матча.

Приз лучшего форварда достался Максиму Шалунову («Локомотив»). Это его первое попадание в сборную недели в карьере. Всего нападающий в четырёх матчах набрал 6 (5+1) очков с показателем полезности +2.

Лучшим новичком оказался Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 2 (1+1) очка в трёх играх.