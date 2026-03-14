Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о важности каждого матча для «столичных» на финише регулярного чемпионата НХЛ.

«Сейчас каждый матч важен, каждый матч — это игра номер семь. Это огромный тест — сыграть с такой крепкой командой. Мы сражаемся за место в плей-офф», — рассказал Овечкин в интервью ESPN.

Матч между «Вашингтоном» и «Бостоном» стартовал в 22:00 мск. Во втором периоде команды обменялись голами — 1:1. Следите за изменениями во встрече по этой ссылке.

«Вашингтон» занимает 12-е место в таблице Востока с 73 очками в активе, отставая от 8-й позиции на 5 баллов.