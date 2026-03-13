Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Сочи» (2:0).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Хорошее начало матча, контролировали игру.  В первом периоде забили два гола, после действовали прагматичнее.  Если какие‑то моменты создавали у наших ворот, вратарь подчищал.

Хорошая победа.  Такие игры мы рассматриваем как подготовку к плей‑офф, даем возможность какому‑то отдохнуть», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 90 очками в активе.  В следующем поединке казанцы сыграют против «Северстали» 16-го марта.