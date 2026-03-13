Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Сочи» (2:0).
«Хорошее начало матча, контролировали игру. В первом периоде забили два гола, после действовали прагматичнее. Если какие‑то моменты создавали у наших ворот, вратарь подчищал.
Хорошая победа. Такие игры мы рассматриваем как подготовку к плей‑офф, даем возможность какому‑то отдохнуть», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».
После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 90 очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Северстали» 16-го марта.