В 19:30 10.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Сочи в регулярном сезоне КХЛ.
Последний матч команд между собой: Сочи — ЦСКА 0:0. Как сложится игра в этот раз?
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- ЦСКА:
- Ничья:
- Сочи:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Сочи.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
